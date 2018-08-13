Компания Xiaomi выпустила смартфон с хорошими характеристиками. Младшая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, промежуточная будет отличаться лишь удвоенным объёмом постоянной памяти. Эти два варианта будут доступны в четырёх расцветках: серой, синей, красной и градиентной (а-ля Huawei P20?). Основные технические характеристики Pocophone F1. Он получит 6,18" экран с разрешением 2246 х 1080 точек и вырезом в верхней части корпуса, двойную основную камеру (12 Мп + 5 Мп; скорее всего, такая же, как у Xiaomi Mi 8 SE), 20-Мп фронталку .Наконец, топовый вариант получит 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти и немного другой набор расцветок: серая, синяя, градиентная и кевларовая. О стоимости смартфона пока неизвестно.