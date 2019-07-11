Остановка продаж 12-дюймового MacBook

Занавес опустился на 12-дюймовый MacBook, и вместо этого Apple сосредоточилась на новых моделях MacBook Air, а также на более дешевых 13-дюймовых ноутбуках MacBook Pro. Bloomberg написал, что Apple готова представить собственный MacBook с собственными чипами в 2020 году. «Смерть» 12-дюймового MacBook в его нынешнем виде указывает на то, что планы по запуску Mac, к 2020 году могут все еще применяться. Предполагается, что Apple представит 12-дюймовую модель, но на этот раз с плохим чипом Apple A.

В последние месяцы появилось много слухов и подробностей о частичном переходе к плохому, и тот факт, что Apple работает над универсальными приложениями для iOS и MacOS (Marzipan), также указывает на будущее, которое включает в себя плохое на Mac.