Открыт предзаказ на iPhone SE

Буквально недавно компания Apple официально представила свой новый смартфон iPhone SE, который выглядит достаточно привлекательно и обладает неплохими параметрами. Этот смартфон производитель выпустил специально для того, чтобы дать возможность фанатам компании купить смартфон при этом не растрачивая громадные деньги на флагман, который стоит слишком уж дорого. Так что если вы большой фанат именно Apple и вы не видите для себя другие смартфоны, то стоит присмотреться к данной новинке и попытаться успеть в первых рядах гаджет приобрести. Компания уже открыла предварительный заказ на смартфон iPhone SE, осталось только дождаться поставок и тогда можно будет брать гаджет для сравнения с конкурентами по сегменту. Ждем.