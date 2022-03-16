Открыта бета-версия Samsung One UI 4.1 для Galaxy M31 и M32

Сегодня Samsung открыла бета-версию One UI 4.1 для телефонов Galaxy M31 и Galaxy M32. Пользователям, которые хотят протестировать бета-версию, необходимо зарегистрироваться через приложение Samsung Members. Известно, что бета-версия доступна для пользователей в Индии, но ожидается, что в ближайшие недели она появится и в других регионах.

Процесс регистрации не должен занять много времени, но имейте в виду, что количество мест ограничено. Обновление должно занимать около 2,1 ГБ места и включает в себя исправление безопасности от 1 марта. Обновление Galaxy M31 имеет номер сборки M315FDDU2ZVB8 , а для M32 как ожидается, будет иметь идентификатор M325FDDU2ZVB4 .