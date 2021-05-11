Отличия iPhone 13 от iPhone 12 показали на рендерах

В сети появились сравнительные изображения смартфонов iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro, а также iPhone 12 и iPhone 13. Судя по рендерам, новинки получат более крупную камеру, которая теперь сильно выступает за пределы корпуса. Толщина новых смартфонов также немного увеличится: 7,57 мм против 7,4 мм у текущего поколения. Увеличенные камеры объясняются более крупными датчиками изображения, которые позволят делать более качественные фотографии.

Ранее сообщалось, что iPhone 13 получит черную, белую, красную, коралловую, зеленую, синюю и розовую расцветки и фирменный процессор Apple A15. Старшая модель iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сможет похвастаться дисплеем Samsung AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.