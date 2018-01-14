Отличный смартфон Vivo

Компания Vivo , выпустит в этом году смартфон сканером пальцевых отпечатков. Массовое производство сканера Synaptics, который используется в модели, стартовало в декабре 2017-го. Любопытно, что этот сканер способен поддерживать целый ряд сценариев применения, которые пользователь сможет активировать по мере необходимости. При любом из этих сценариев, когда требуется распознавание пальцевых отпечатков, графический интерфейс сенсора отображается на экране (пример – аутентификация владельца при совершении мобильного платежа или разблокировка приложений).Стоимсоть смартфона пока не известна.