Отличный смартфон от компании Honor Note 10

Дисплей нового смартфона имеет разрешение 2220 х 1080 пикселей. Размер диагонали экрана – 6,95 дюйма. В основу электронной схемы положен мобильный процессор Kirin 970. Фаблет может похвастаться мощной батареей на 5000 мАч, которая поддерживает функцию быстрой зарядки на 22,5 Вт. Корпус из двух цветовых вариантов: Magic Night Black либо Phantom Blue. Объем энергонезависимой памяти составляет 128 ГБ. Еще 256 ГБ можно добавить, установив карту стандарта microSD.По информации производителя, на борту устройства будет установлено 8 ГБ «оперативки».Стоимость смартфона составит 580 долларов.