Oukitel C15 Pro и его функции

Компания Oukitel выпустила модный смартфон. Аппарат получит 6,088-дюймовый HD-экран с каплевидным вырезом. Передняя панель прикрыта закаленным 2,5D-стеклом. Соотношение сторон C15 Pro составляет 19,2:9. Oukitel C15 Pro работает на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6761 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. C15 Pro из коробки работает под управлением Android 9.0 Pie. Вслед за Huawei, Vivo и OPPO китайская компания Oukitel анонсировала международный выход смартфона C15 Pro на новом процессоре MediaTek MT 6761.О стоимости смартфона пока неизвестно.