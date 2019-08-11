Oukitel C17 Pro и его функции

Смартфон оснастили тыльной камерой с тремя объективами: основным Sony с разрешением 13 Мп, датчиком глубины и сенсором с широкоугольной оптикой. Такая комбинация позволяет получить качественные фотографии в различных условиях съемки. За автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 3900 мАч, заряда которого хватит на целый день умеренного использования смартфона.«Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор MediaTek MT 6763 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 4 и 64 ГБ соответственно. С браузером, клиентами соцсетей и другими повседневными задачами такая начинка справится без проблем.Большой 6,35-дюймовый дисплей смартфона, защищённый от царапин закаленным стеклом Asahi, обошелся без раздражающей «моноброви»: фронталка врезана прямо в экран. Она практически незаметна и не мешает смотреть видео или играть в альбомной ориентации. В дополнение к функции съемки селфи 5-мегапиксельный модуль наделили умением разблокировать смартфон, распознавая лицо владельца. Предусмотрен и классический сканер отпечатков пальцев на задней крышке.О стоимости модели пока неизвестно.