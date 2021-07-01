Oukitel C21 Pro получил дизайн в стиле iPhone 12 Pro

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel C21 Pro, которая будет доступна за 95 долларов с 5 по 10 июля. Новинка характеризуется платформой MT6762D, 6,39-дюймовым дисплеем INCELL с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 4000 мАч, врезанной в экран фронтальной камерой, тройной основной камерой с модулями разрешением 21 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, а также поддержкой систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.