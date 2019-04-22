Представлен Oukitel K9 - обладатель батарейки емкостью 6000 мАч.

Oukitel K9 оснащен отличным чипсетом MediaTek Helio P35, памяти вполне достаточно - 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Основная камера двойная, Sony IMX298 16 МП с дополнительным 2-мегапиксельным модулем. Фронтальная - 8 МП. Так же смартфон является гордым обладателем LTPS-экрана диагональю 7.12". Разрешение 1080x2244 пикселей.

Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку. Комплектное зарядное устройство 5V/6A позволяет зарядить аккумулятор смартфона полностью менее, чем за полтора часа.

Старта предварительного заказа Oukitel K9 определен - начнется 30 апреля, продлится до 6 июня. А вот цены пока нет.