Oukitel K9 Pro получил 7-дюймовый экран

Китайский производитель телефонов Oukitel представил новый смартфон под названием Oukitel K9 Pro, главной особенностью которого стал 6,95-дюймовый экран с разрешением 720:1640 пикселей и соотношением сторон 20,5:9. Новинка также характеризуется селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также датчиком для анализа глубины сцены, восьмиядерной платформой MediaTek Helio A25 с графикой PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, портом USB-C, модулями Bluetooth, Wi-Fi и NFC для бесконтактной оплаты, а также предустановленной ОС Android 11 с фирменной прошивкой Oukitel.