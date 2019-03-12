Oukitel С13 Pro и его функции

Практически всю переднюю панель Oukitel С13 Pro занимает 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 996х480 пикселей и вырезом под динамик, фронтальную камеру и датчики. На обратной стороне находятся двойная камера с разрешением 8 Мп и сканер отпечатков пальцев. Разблокировать устройство также можно с помощью функции распознавания лица.«Сердцем» смартфона выступает четырёхъядерный процессор MediaTek MT 6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенного накопителя — 16 ГБ. В случае нехватки места предусмотрена поддержка карт памяти microSD. Последняя вставляется в гибридный слот вместо второй SIM-карты. По заверениям производителя, встроенного аккумулятора хватает на 10 часов автономной работы. Из коробки Oukitel С13 Pro предлагает пользователю Android 9.0 Pie.Производитель предлагает большой 6,18-дюймовый дисплей с закаленным стеклом Asahi Glass, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, двойную камеру и актуальную операционную систему Android 9.0 Pie. Стоимость смартфона составит 74 доллара.