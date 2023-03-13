Oukitel WP21 Ultra скоро выйдет в России

Компания Oukitel объявила, что представленный несколько дней назад защищенный смартфон Oukitel WP21 Ultra 2023 выйдет в России 20 марта этого года. Стоимость новинки на российском рынке пока не раскрывается.

Напомним, что аппарат оснастили тепловизором с разрешением 256:192 точки и частотой обновления 25 Гц, батареей ёмкостью 9800 мАч, поддержкой 66-Вт зарядки, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулем на 64 Мп и 20-Мп камерой ночного видения, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, защитой от воды и пыли (степени IP68 и IP69K), прочностью по стандарту MIL-STD-810H, поддержкой NFC, USB-C и боковым сканером отпечатков пальцев.