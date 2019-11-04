Oukitel Y1000 смартфон для занятий спортом

Спорт на открытом воздухе становится все более популярным в наше время, в связи с этим Oukitel выпускает Oukitel Y1000 - спортивный смартфон.

Y1000 имеет сертификат IP68, это делает его водонепроницаемым, противоударным и защитит от пыли. Тонкий корпус толщина которого 11,2 мм, а вес 212 г. Дисплей 6 дюймов с разрешением HD + . Экран покрыт стеклом Asahi, а корпус покрыт материалом TPU, он защитит смартфон от ударов и падений.

Процессор 4-х ядерный MT6580p SoC с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения файлов. Встроенный аккумулятор на 3600 мАч должен легко прослужить целый день.