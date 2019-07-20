Oukitel Y4800 и его характеристики

За производительность смартфона отвечает мобильная платформа MediaTek Helio P70 в комбинации с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч и специальный режим энергосбережения увеличивают время автономной работы гаджета. Из коробки покупатель получает актуальную версию Android 9.0 Pie.Новинка получила большой дисплей с аккуратным каплевидным вырезом для фронталки, не отвлекающим от просмотра контента. Двойная камера с разрешением основного сенсора 48 Мп имеет различные ИИ-алгоритмы для улучшения получаемых снимков. Селфи-модуль оснащен функцией разблокировки смартфона Face Unlock. В качестве альтернативы пользователю доступен сканер отпечатков пальцев на задней крышке устройства.Oukitel Y4800 с восьмиядерным процессором, 48-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 4000 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.