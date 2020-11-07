Oukitel официально выпустила свой первый защищенный смартфон 5G - WP10.

Смартфон WP10 представлен под слоганом "King Battery", который оправдывает наличие в нем мощной батареи емкостью 8000 мАч. Благодаря этой емкости компания гарантирует своим потребителям до 48 часов активного использования. Этот атрибут особенно заметен, поскольку устройство имеет соединение 5G, которое, как известно, потребляет больше энергии, чем другие операторы связи.

Помимо аккумулятора, новинка также может похвастаться неплохими характеристиками. Он работает на базе MediaTek Dimensity 800 с 7-нм процессором, который поддерживает высокую скорость Интернета.

WP10 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Hole-Punch FHD +, который является одним из самых больших дисплеев на смартфоне. Флагман Oukitel поставляется с четырьмя задними камерами, состоящими из основного объектива Sony 48MP, широкоугольного объектива 13MP, объектива глубины 2MP и макрообъектива 2MP, которые помогают делать резкие изображения. WP10 имеет рейтинги IP68 и IP69k и сертификат MIL-STD_810G. Он водонепроницаем на глубине до 1,5 м и выдерживает падение с высоты 1,5 м. Кроме того, он устойчив к ударам и пыли, что обеспечивает повышенную долговечность.

Поскольку телефоны 5G появились на рынке сравнительно недавно, ожидается, что они будут иметь довольно высокую цену. На данный момент Oukitel не раскрывает цену WP10, но можно ожидать, что он будет иметь доступную цену.