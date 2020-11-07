Oukitel официально выпустила свой первый защищенный смартфон 5G - WP10

Oukitel официально выпустила свой первый защищенный смартфон 5G - WP10.

Смартфон WP10 представлен под слоганом "King Battery", который оправдывает наличие в нем мощной батареи емкостью 8000 мАч. Благодаря этой емкости компания гарантирует своим потребителям до 48 часов активного использования. Этот атрибут особенно заметен, поскольку устройство имеет соединение 5G, которое, как известно, потребляет больше энергии, чем другие операторы связи.

Помимо аккумулятора, новинка также может похвастаться неплохими характеристиками. Он работает на базе MediaTek Dimensity 800 с 7-нм процессором, который поддерживает высокую скорость Интернета.

WP10 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Hole-Punch FHD +, который является одним из самых больших дисплеев на смартфоне. Флагман Oukitel поставляется с четырьмя задними камерами, состоящими из основного объектива Sony 48MP, широкоугольного объектива 13MP, объектива глубины 2MP и макрообъектива 2MP, которые помогают делать резкие изображения. WP10 имеет рейтинги IP68 и IP69k и сертификат MIL-STD_810G. Он водонепроницаем на глубине до 1,5 м и выдерживает падение с высоты 1,5 м. Кроме того, он устойчив к ударам и пыли, что обеспечивает повышенную долговечность.

Поскольку телефоны 5G появились на рынке сравнительно недавно, ожидается, что они будут иметь довольно высокую цену. На данный момент Oukitel не раскрывает цену WP10, но можно ожидать, что он будет иметь доступную цену.

Комментарии и отзывы Oukitel WP10 5G
Обзоры:
Лучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual SimЛучший смартфон OPPO. OPPO Find X2 12/256GB Dual Sim
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Новости:
Линейку смартфонов Huawei Mate40 представят 22 октября

Китайская компания Huawei готовится представить серию Mate40 ​​22 октября на онлайн презентации. Об этом ...
HUAWEI Mate40 Pro занял первое место в DXOMARK Camera

омпания Huawei официально представила последний флагманский смартфон в виде серии HUAWEI Mate40. ...
Смартфон Nokia 8 V 5G UW готов к выходу

Компания HMD Global объявила о том, что 9 ноября она официально представит смартфон Nokia 8 V 5G UW. Если...
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Ubisoft анонсировала игру Riders Republi...
Ubisoft анонсировала игру Riders RepubliКомпания Ubisoft анонсировала игру Riders Republic посвященную экстремальным видам спорта. Разработчик пр...
Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в ...
Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в Компания Huawei дала старт европейским продажам ноутбука MateBook X, который вышел в Китае в конце август...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запу...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запуКорпорация ZIMI, принадлежащая Xiaomi, является производителем популярного бренда ZMI для зарядки аксессу...
Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в но...
Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в ноСетевые источники сообщают о том, что вскоре после анонс топовых смартфонов Huawei Mate 40 нас ждет релиз...
Экран нового смартфона Apple iPhone 12 о...
Экран нового смартфона Apple iPhone 12 оКанал YouTube MobileReviewsEh, провел испытания на прочность нового смартфона компании Apple iPhone 12 и ...
Sony планирует продать меньше PS5...
Sony планирует продать меньше PS5Появилась довольно интересная информация от инсайдеров, которые ранее довольно достоверную информацию пре...
Почему GeForce RTX 3080 использует памя...
Почему GeForce RTX 3080 использует памяКогда NVIDIA анонсировала свои графические процессоры GeForce RTX 3080 и 3090 Ampere, она уточнила, что в...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3MСложилось устойчивое ошибочное мнение, что только игровая периферия может быть удобной и эффективной, а о...
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $...
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $Компания Huawei представила смарт-часы Watch Fit, которые также можно назвать и фитнес-трекером. Новинка ...
Xiaomi 19 октября анонсирует новую техно...
Xiaomi 19 октября анонсирует новую техноУ Xiaomi есть анонс, запланированный на 19 октября 2020 года. ...
Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евро...
Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евроКомпания Huawei выпустила в продажу смартфон Mate 30E Pro, который отличается от обычного Mate 30 Pro чип...
Лучшая электробритва. Braun 3020s Series...
Лучшая электробритва. Braun 3020s SeriesИногда выбор бытовой техники даже куда сложнее, чем подбор смартфона или планшета, ведь далеко не все пон...
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor