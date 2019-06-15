Oukitel выпустила недорогой смартфон C16 Pro

Гаджет получил дисплей формата 19:9 с размером диагонали 5,71 дюйма. Матрица обеспечивает разрешение 1520 х 720 пикселей. Соотношение площади экрана и всей лицевой поверхности составляет 86%. Основная камера вооружена двумя сенсорами на 8 МП и 2 МП. За питание отвечает батарея на 2600 мАч.Электронная схема новинки основана на мобильном чипсете MediaTek MT6761P, способного поддерживать частоту 2 ГГц. Набор памяти представлен 3 ГБ «оперативки» и 32 ГБ флэша. Операционной системой служит 9-я версия Android Pie.Стоимость новинки составит 89 долларов.