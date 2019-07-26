Oukitel выпустила смартфон Y4800 с мощной батареей на 4000 мАч

Компания Oukitel выпустила смартфон Y4800 с 6,3-дюймовым экраном, батареей на 4000 мА.ч и дактилоскопическим сканером. Экранная панель имеет формат 19,5:9. Основой устройства стал чипсет Helio P70 от компании MediaTek и 6 Гб ОЗУ. В верхней части дисплея виднеется каплеобразный вырез, в котором установлена фронтальная камера. С помощью селфи-модуля в смартфоне реализована функция распознавания лиц Face Unlock. Тыльная камера получила два оптических сенсора, основной модуль имеет разрешение 48 МП. В качестве ОС выступает 9-ая версия Android. Сообщается, что на официальном сайте Oukitel проводится специальная акция, гаджет Y4800 можно приобрести за 199,99 доллара, но это распространяется на 99 экземпляров в день.