OxygenOS 10.5.4 для OnePlus Nord N100

Этот телефон был анонсирован для Европы и США после запуска OnePlus 8T. С момента запуска смартфон получил три обновления и сейчас компания выпустила четвертое.
Последнее обновление для OnePlus Nord N100 поставляется с номером сборки OxygenOS 10.5.4. Так же как предыдущее обновления, он приносит несколько исправлений.
Официальный журнал изменений OnePlus Nord N100 OxygenOS 10.5.4:
- Исправлена проблема, из-за которой телефон мог не просыпаться при определенных обстоятельствах.
- Исправлены известные проблемы и повышена стабильность системы.