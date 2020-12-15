OxygenOS 10.5.4 для OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100 - самый дешевый смартфон OnePlus в истории.

Этот телефон был анонсирован для Европы и США после запуска OnePlus 8T. С момента запуска смартфон получил три обновления и сейчас компания выпустила четвертое.

Последнее обновление для OnePlus Nord N100 поставляется с номером сборки OxygenOS 10.5.4. Так же как предыдущее обновления, он приносит несколько исправлений.

Официальный журнал изменений OnePlus Nord N100 OxygenOS 10.5.4:

  • Исправлена ​​проблема, из-за которой телефон мог не просыпаться при определенных обстоятельствах.
  • Исправлены известные проблемы и повышена стабильность системы.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord N100
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