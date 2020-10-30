OxygenOS 11 Open Beta 3 для OnePlus 8/8 Pro содержит множество исправлений

Компания OnePlus стала первым OEM-производителем Android, помимо Google, который выпустил стабильное обновление Android 11 на свои устройства: Oneplus 8 и OnePlus 8 Pro в форме OxygenOS 11. Компания участвовала в программе Android 11 Beta и начала посев OxygenOS Open Beta в начале сентября для серии OnePlus 8.

OnePlus известен тем, что доставляет обновления по трем каналам: стабильная, открытая бета-версия и закрытая бета-версия. Тем не менее, OnePlus в настоящее время отправляет OxygenOS 11 Open Beta 3 в OnePlus 8/8 Pro по всему миру со следующим списком изменений:

Система:

  • Оптимизирована плавность пользовательского интерфейса вызова
  • Оптимизирован механизм управления фоновыми процессами для повышения производительности Sandy-by
  • Исправлена ​​проблема с блокировкой текста в некоторых играх
  • Оптимизирована проблема блокировки ввода текста в некоторых играх
  • Повышена стабильность системы и исправлены общие проблемы
  • Обновлен патч безопасности Android до версии 2020.10.

Окружающий дисплей:

  • Оптимизирован эффект анимации с помощью Canvas, что сделало процесс разблокировки более плавным.
  • Canvas теперь поддерживает постоянно включенное окружающее отображение

Режим Дзен

  • Исправлена ​​проблема с низкой вероятностью того, что интерфейс системных настроек останавливался при включении режима Дзен.
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