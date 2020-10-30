OxygenOS 11 Open Beta 3 для OnePlus 8/8 Pro содержит множество исправлений

OnePlus известен тем, что доставляет обновления по трем каналам: стабильная, открытая бета-версия и закрытая бета-версия. Тем не менее, OnePlus в настоящее время отправляет OxygenOS 11 Open Beta 3 в OnePlus 8/8 Pro по всему миру со следующим списком изменений:
Система:
- Оптимизирована плавность пользовательского интерфейса вызова
- Оптимизирован механизм управления фоновыми процессами для повышения производительности Sandy-by
- Исправлена проблема с блокировкой текста в некоторых играх
- Оптимизирована проблема блокировки ввода текста в некоторых играх
- Повышена стабильность системы и исправлены общие проблемы
- Обновлен патч безопасности Android до версии 2020.10.
Окружающий дисплей:
- Оптимизирован эффект анимации с помощью Canvas, что сделало процесс разблокировки более плавным.
- Canvas теперь поддерживает постоянно включенное окружающее отображение
Режим Дзен
- Исправлена проблема с низкой вероятностью того, что интерфейс системных настроек останавливался при включении режима Дзен.