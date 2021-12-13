OxygenOS 12 блокирует доступ к камере в сторонних приложениях камеры

Недавно OnePlus выпустила стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Хотя релиз назывался стабильным, в нем было много ошибок. Следовательно, бренду пришлось приостановить выпуск. Примерно в то же время появилась интересная деталь о программном обеспечении.

Согласно информации, OxygenOS 12 блокирует доступ к камере в сторонних приложениях камеры на OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Дополнительные камеры на смартфонах включают в себя дополнительные датчики, кроме основного широкоугольного снимка. Это означает, что пользователи серии OnePlus 9 на OxygenOS 12 не могут использовать сверхширокоугольную камеру или телеобъектив в любом другом приложении камеры, кроме стандартного приложения камеры. Вышеупомянутое ограничение является частью ColorOS. Поскольку серия OnePlus 9 теперь в основном работает под управлением операционной системы OPPO с последней версией OxygenOS, она унаследовала все качества.