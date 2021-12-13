OxygenOS 12 оказалась неготовой и её откатили

На этой неделе OnePlus выпустила в релиз прошивку OxygenOS 12 на базе Android 12 для OnePlus 9 и 9 Pro, но компания уже отозвала апдейт после сообщений об ошибках и проблемах от пользователей. «Мы знаем о проблемах, вызванных обновлением OxygenOS 12, и наша команда разработчиков программного обеспечения исправляет их», - говорится в заявлении OnePlus для Android Police. «Мы приостановим это обновление программного обеспечения и как можно скорее выпустим новую версию». Журналист издания Android Police назвал апдейт «просто ужасным», подчеркнув необходимость переключения настроек, чтобы дисплей с частотой 120 Гц снова работал, и что некоторые меню «вылетали» в качестве примеров проблем.

Информационное издание 9to5Google согласилось с данными заявлениями: «Так называемая стабильная версия OxygenOS 12 изобилует ошибками и проблемами, из-за которых очень сложно рекомендовать вам обновить и установить на свой подходящий смартфон OnePlus свежую прошивку», — говорится в публикации. Разработчики XDA даже выпустили публикацию, в которой рекомендуют сбросить настройки OnePlus 9 или 9 Pro до заводских, чтобы попытаться улучшить ситуацию. Впрочем, не только OnePlus ужасно провела предварительное развертывание ОС на базе Android 12. One UI 4 от Samsung на базе Android 12 начали развертывать на Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3 на этой неделе, но, как сообщается, в прошивке тоже есть много ошибок. Так что не спешите устанавливать свежий апдейт до первых новостей.