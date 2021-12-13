OxygenOS 12 оказалась неготовой и её откатили

Информационное издание 9to5Google согласилось с данными заявлениями: «Так называемая стабильная версия OxygenOS 12 изобилует ошибками и проблемами, из-за которых очень сложно рекомендовать вам обновить и установить на свой подходящий смартфон OnePlus свежую прошивку», — говорится в публикации. Разработчики XDA даже выпустили публикацию, в которой рекомендуют сбросить настройки OnePlus 9 или 9 Pro до заводских, чтобы попытаться улучшить ситуацию. Впрочем, не только OnePlus ужасно провела предварительное развертывание ОС на базе Android 12. One UI 4 от Samsung на базе Android 12 начали развертывать на Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3 на этой неделе, но, как сообщается, в прошивке тоже есть много ошибок. Так что не спешите устанавливать свежий апдейт до первых новостей.