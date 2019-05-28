Обновление OxygenOS 9.5.4/5 для OnePlus 7 Pro работа над ошибками и улучшенная камера

Разработчики OnePlus «выкатили» новую версию прошивки для своего последнего смартфона OnePlus 7 Pro.

Обновление весит 182 МБ и оно вышло под номером OxygenOS 9.5.4 для глобального рынка и OxygenOS 9.5.5 для Европы. В нём, как и обещали, исправили мелкие ошибки предыдущего ПО и ложные нажатия экрана. Кроме этого, разработчики также поработали над основной камерой смартфона, устранив проблему с автофокусом, HDR и балансом белого в некоторых сценариях.

Новую версию прошивки уже распространяют на устройства по всему миру.