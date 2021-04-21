OxygenOS Open Beta 9 и Beta 3 для OnePlus 8/8 Pro и 8T

Китайский бренд Oneplus выпускает новое обновление OxygenOS Open Beta для OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и Oneplus 8T. Первые две модели получают OxygenOS Open Beta 9, а OnePlus 8T свою очередь получает обновление OxygenOS Open Beta 3.

Согласно официальному журналу изменений, новое бета-обновление содержит в общей сложности 11 исправлений. Обновление также включает исправления безопасности от апреля 2021 года, улучшения скорости загрузки приложения Gallery и новую функцию Data Monitor для отслеживания изменений FPS / CPU / GPU в реальном времени во время игры.

Новое обновление OxygenOS Open Beta для OnePlus 8 , OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T отправляется пользователям, которые уже используют последнюю бета-версию, через OTA. Обновление выпускается партиями и очень скоро должно достучаться до всех пользователей.
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