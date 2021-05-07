OxygenOS обзавелась магазином тем

Android наиболее известен своей индивидуальной настройкой и каждый OEM-производитель Android-гаджетов предлагает собственный пользовательский интерфейс на своих смартфонах и планшетах. OnePlus тоже радует своих потенциальных покупателей возможностью выделиться — бренд известен своей OxygenOS. В прошлом году компания обновила прошивку, добавив в неё новые элементы пользовательского интерфейса, явно вдохновленные Samsung One UI. А теперь представители компании подтвердили, что прошивка получила достаточно важную для неё функцию. В сообщении сообщества OnePlus представители компании сообщили, что 18 мая будет официально анонсирован «Магазин тем». Теперь пользователи смогут менять дизайн интерфейса.

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