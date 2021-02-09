Ожидаемый Redmi K40 получил дату выхода

Компания Xiaomi объявила о том, что ожидаемые многими смартфоны серии Redmi K40 будут официально представлены 25 февраля. В семейство войдут три модели: Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro. Стандартной модели прочат топовую платформу Snapdragon 888, врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, два стереодинамика, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.