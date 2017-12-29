Озвучены технические характеристики смартфона Sony Xperia XA2 Ultra

Рассекречен смартфон Sony Xperia XA2 Ultra. Модель получит 6-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 точек. Основу аппаратной платформы Sony Xperia XA2 Ultra составит процессор Snapdragon 630 Qualcomm. Аппарат наделили 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 64 Гбайт. В тыльной части корпуса Xperia XA2 Ultra расположится камера на основе 21-мегапиксельного сенсора. Разрешение фронтальной камеры составит 15 млн пикселей. В качестве ОС выступитAndroid 8.0 Oreo. О стоимости новинки Sony Xperia XA2 Ultra пока не сообщается.