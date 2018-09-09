P30 Play и его характеристики

Модель Motorola P30 Play имеет размеры 149,9 х 72,2 х 7,97 мм, ее вес равен 162 граммам.Смартфон защищен с обеих сторон сверхпрочным стеклом.Дисплей новинки имеет размер диагонали 5,86 дюйма, четкость изображения составляет 1520 х 720 пикселей. Камера для получения селфи-снимков имеет в своем распоряжении сенсор на 8 МП. В основу аппаратной части Motorola P30 Play положен мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 625. В арсенал памяти включено 4 ГБ ОЗУ и флэш-носитель объемом 64 ГБ. А тыльная камера представлена двумя объективами, обеспечивающими разрешение 2 МП и 13 МП. При съемке можно пользоваться функциями искусственного интеллекта, а передняя камера используется для идентификации владельца по лицу. Сканер отпечатков пальцев находится на задней стенке гаджета и встроен в логотип бренда. Емкость батареи вполне стандартная и составляет 3000 мАч. Стоимость смартфона составит 270 долларов.