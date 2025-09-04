ПК Acer Predator Orion 5000 получил GPU GeForce RTX 5080

Компания Acer представила игровой настольный ПК Predator Orion 5000, основой которого выступил 20-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 265F с максимальной частотой до 5,3 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 XMP RGB (7200 МТ/с), слотом для накопителя PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD и слотом для PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD вместимостью до 2 ТБ, поддержкой двух 3,5-дюмовых жёстких дисков SATA3 до 4 ТБ, жидкостной системой охлаждения CycloneX 360, корпусом из закаленного стекла объемом 45 литров с ARGB-подсветкой и операционной системой Windows 11 с фирменными ИИ-приложениями (Acer Intelligence Space). Компьютер станет доступен для покупки в первом квартале следующего года по цене от 3000 евро.