ПК Intel NUC 13 Extreme Raptor Lake оценен от $1180

Компания Intel пополнила ассортимент компактных ПК NUC 13 Extreme моделью Raptor Canyon, которая основа на чипах Core тринадцатого поколения (Raptor Lake-S). Новинка характеризуется 24-ядерным Core i9-13900K с тактовой частотой до 5,8 ГГц, 16-ядерным Core i7-13700K с частотой до 5,4 ГГц или 14-ядерным Core i5-13600K с частотой до 5,1 ГГц (TDP 125 Вт и графика Intel UHD Graphics 770), до 64 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-5600, поддержкой дискретного графического адаптера длиной до 313 мм и толщиной до трёх слотов расширения, до трёх твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0 M.2 2280, двух 2,5-дюймовых или одного 3,5-дюймового накопителей, 2,5-гигабитным и 10-гагибитным сетевыми адаптерами, модулем Intel Killer Wi-Fi 6E, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 и шестью USB 3.2 Gen2, блоком питания SFX 12VO на 750 Вт с эффективностью 80 PLUS Gold, габаритами 337:318:129 мм и объемом 14 л. ПК появится в продаже в начале следующего года по цене от 1180 до 1550 долларов.