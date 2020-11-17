ПК NVIDIA DGX Station A100 получил четыре GPU

Компания NVDIA пополнила ассортимент ПК необычной моделью DGX Station A100, которая ориентирована на научную и бизнес-отрасли. Новинка получила две версии с четырьмя видеокартами A100, которые различаются 40 или 80 ГБ видеопамяти у каждой (160 или 320 ГБ видеопамяти в сумме). Новинка характеризуется 64-ядерным процессором AMD, 512 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем NVME вместимостью 7,68 ТБ, а также поддержкой технологии NVIDIA Multi-Instance GPU. Выпущенный в мае этого года NVIDIA DGX A100 выйдет в улучшенной версии с графикой с 80 ГБ памяти, увеличив тем самым суммарный объем видеопамяти до 640 ГБ.

Комментарии и отзывы NVIDIA DGX Station A100
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