ПК-корпус GIGABYTE AC300W Lite наделили RGB-подсветкой

Состоялся анонс ПК-корпуса GIGABYTE AC300W со смотровым окном и подсветкой. Корпус AC300W Lite подходит для формирования игровой системы среднего уровня. Сообщается о установке материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. Внутри можно разместить два накопителя типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма и ещё два 2,5-дюймовых накопителя. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Аппарат имеет габариты: 469 * 211 * 458 мм. О старте продаж и стоимости устройства GIGABYTE AC300W пока не сообщается.