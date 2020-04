ПК-корпус In Win B1 получил необычную форму

Компания In Win пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью B1, который рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX. Новинка оснащается блоком питания мощностью 200 Вт и сертификатом 80 Plus Gold, а также 80-мм вентилятором. Корпус характеризуется необычной округлой формой с возможностью горизонтального и вертикального размещения, крышкой из тонированного закаленного стекла, возможностью установки двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорной системой охлаждения высотой 60 мм, одним портом USB 3.0 Gen1 Type-A и комбинированным разъемом для наушников и микрофона. Размеры корпуса составляет 108:302:238 мм, а масса – 1,9 кг. In Win B1 уже доступен для покупки по цене в 100 евро.