ПК-корпус Jonsbo Mod5 получил футуристичный дизайн

Компания Jonsbo пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Mod5, которая может похвастаться необычным внешним видом. Новинка характеризуется алюминиево-магниевым сплавом и закалённым 4-мм стеклом, семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 400 мм, трех 2,5/3,5- и еще одного 3,5-дюймового накопителя, блока питания длиной до 220 мм, до девяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения до 360 мм, процессорного охладителя высотой до 180 мм. Также отметим размеры 255:600:635 мм, массу 9 кг, панель с разъемами для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и порт USB Type-C. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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