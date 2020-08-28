ПК-корпус Jonsbo U4 Plus получил две расцветки

Компания Jonsbo пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью U4 Plus, который поддерживает системные платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 33 см, процессорного кулера высотой до 16 см, одного 3,5-мм и двух 2,5-дюймовых накопителей, двух 120-мм вентиляторов снизу, одного 120-мм сзади и двух 120-мм кулеров сверху. Также отметим боковую панель из закаленного стекла, перфорацию на верхней панели для лучшего отвода тепла, габариты 205:395:391 мм, массу в 5,55 кг, два порта USB 3.0 и гнёзда для наушников и микрофона. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.