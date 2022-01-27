ПК-корпус Phanteks Evolv X Matte White оценен в $230

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов новой версией модели Evolv X, которая получила название Matte White. Белоснежная новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат вплоть до типоразмера Е-АТХ, видеокарт длиной до 435 мм, до десяти 3,5- и до девяти 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 190 мм, до семи вентиляторов или жидкостной системы охлаждения с тремя радиаторами диаметром до 420 мм.
Также отметим металлическое шасси и панель из анодированного алюминия, боковую панель из закаленного стекла, два интерфейса USB 3.0, порт USB Type-C, аудиоразъемы и клавиши для управления многоцветной подсветкой. Цена корпуса составляет 230 евро.