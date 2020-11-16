ПК-корпус Seasonic Syncro Q704 оценен в $150

Компания Seasonic пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Syncro Q704, которая выделяется необычной внутренней компоновкой. Дело в том, что материнская плата прижата к левой панели и слоты расширения, таким образом, оказываются в верхней части. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 345 мм, двух 3,5/2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 185 мм, трех 120/140-мм вентиляторов спереди и сверху, а также одного 120-мм кулера сзади и снизу. Также отметим боковую панель из закалённого стекла, размеры 537:234:493 мм, два порта USB 3.0 Type-A, один USB Type-C и аудиогнёзда. Цена корпуса составляет 150 долларов, а в комплекте с блоком питания Connect на 650 Вт он обойдется в 310 долларов.