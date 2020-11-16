ПК-корпус Seasonic Syncro Q704 оценен в $150

Компания Seasonic пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Syncro Q704, которая выделяется необычной внутренней компоновкой. Дело в том, что материнская плата прижата к левой панели и слоты расширения, таким образом, оказываются в верхней части. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 345 мм, двух 3,5/2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 185 мм, трех 120/140-мм вентиляторов спереди и сверху, а также одного 120-мм кулера сзади и снизу. Также отметим боковую панель из закалённого стекла, размеры 537:234:493 мм, два порта USB 3.0 Type-A, один USB Type-C и аудиогнёзда. Цена корпуса составляет 150 долларов, а в комплекте с блоком питания Connect на 650 Вт он обойдется в 310 долларов.

Комментарии и отзывы Seasonic Syncro Q704
Обзоры:
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Новости:
Fractal Design анонсировала новую серию корпусов Meshify 2 и Meshify 2 XL

Fractal Design анонсировала долгожданную серию корпусов Meshify 2 и Meshify 2 XL. ...
Неттоп Chuwi LarkBox Pro оценен в $220

Компания Chuwi выпустила миниатюрный компьютер LarkBox Pro, который может похвастаться корпусом с габарит...
Корпус NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect оценен в $200

Компания NZXT пополнила ассортимент корпусов серии CRFT моделью 07 H510i Mass Effect, посвященную одноиме...
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документовОбзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов
iPhone 12 Pro Max показали в синей расцв...
iPhone 12 Pro Max показали в синей расцвПопулярный китайский магазин Tmall объявил дату начала приема предзаказов на смартфон iPhone 12 Pro Max, ...
Phanteks выпустила водоблок и бэкплейт д...
Phanteks выпустила водоблок и бэкплейт дPhanteks выпустила водоблоки Glacier G30 Strix, а также металлическую пластину для видеокарт компании ASU...
Умные колонки HomePod получат поддержку ...
Умные колонки HomePod получат поддержку Компания Apple работает над добавлением технологии Dolby Atmos в умные колонки HomePod, которая будет раб...
Утечка технических характеристик OPPO Re...
Утечка технических характеристик OPPO ReНа TENAA засветился загадочный телефон Oppo, которым скорее всего является новенький Reno4 SE. Ожидается,...
Представлен корпус Deepcool CL500 4F AP ...
Представлен корпус Deepcool CL500 4F AP Deepcool анонсировала корпус CL500 4F AP с четырьмя предустановленными вентиляторами ARGB. Передняя и вер...
Deepcool CL500 4F AP выглядит интересно...
Deepcool CL500 4F AP выглядит интересноОфициально представлен новый компьютерный корпус Deepcool CL500 4F AP, который выглядит весьма интересно ...
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered в...
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered вElectronic Arts объявила дату выхода обновленной игры Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. 6 ноября го...
Симулятор градостроения Pharaoh: A New E...
Симулятор градостроения Pharaoh: A New EPharaoh: A New Era - переносит нас во времена Древнего Египта. Pharaoh: A New Era - это полный римейк, ра...
OPPO Reno 4 Lite засветился на рендерах...
OPPO Reno 4 Lite засветился на рендерахСетевые источники поделились рендерами смартфона OPPO Reno 4 Lite, который еще не был представлен официал...
Redmi Note 8T получил прошивку MIUI 12...
Redmi Note 8T получил прошивку MIUI 12Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для глобальной версии смартфона ...
iPhone 12 будут производить в Индии...
iPhone 12 будут производить в ИндииВ последнее время крупные компании, производящие электронику, активно уходят с рынка Китая, так как это с...
Представлен ноутбук MacBook Pro на проце...
Представлен ноутбук MacBook Pro на процеКомпания Apple представила ноутбук MacBook Pro 13, который получил фирменную ARM-платформу Apple M1. Нови...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и паденийОбзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений
Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor