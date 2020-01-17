ПК-корпус X2 Helios 500G Sync получил вентиляторы с подсветкой

Компания X2 Products пополнила ассортимент корпусов моделью Helios 500G Sync, которая принадлежит к формату Mid Tower и оценена в 100 долларов. Новинка характеризуется боковой и передней панелями из закалённого стекла, двумя комплектными 200-мм вентиляторами в передней части с RGB-подсветкой и пультом дистанционного управления, 120-мм вентилятором сзади, поддержкой материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, слотами расширения по схеме 7+2, возможностью вертикальной установки видеокарты, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, гнёздами для наушников и микрофона, портами USB 2.0 и USB 3.0. Габариты корпуса равны 225:375:450 мм, а масса – 8,3 кг.