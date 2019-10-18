ПК-корпус Xigmatek Zeus Spectrum Edition получил необычную форму

Компания Xigmatek пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Zeus Spectrum Edition, который представляет собой открытое шасси со съемными панелями. Новинка поддерживает системные платы microATX или ATX, до семи карт расширения, видеокарты длиной до 320 мм и высотой до 156 мм, процессорный кулер высотой до 160 мм, блок питания длиной до 200 мм, два 3,5- и три 2,5-дюймовых накопителя, восемь 120- и 140-мм вентиляторов, а также жидкостную систему охлаждения с 360-мм радиатором сверху и 120-мм сзади. Размеры корпуса равны 755:220: 595 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.