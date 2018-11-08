ПК-рюкзак Zotac VR GO 2.0 получил видеокарту GeForce GTX 1070

Компания Zotac официально представила компьютер-рюкзак VR GO 2.0, который был показан еще на июньской выставке Computex 2018. Итак, перед нами мобильный игровой компьютер в формате рюкзака, ориентированный на игры в виртуальной реальности. Новинку оснастили процессором Intel Core i7-8700T, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой GeForce GTX 1070, SSD формата M.2 объёмом 256 ГБ, возможностью установить 2,5-дюймовый накопитель, адаптеры беспроводных интерфейсов, два интерфейса HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C, шесть USB 3.0, RJ45 и аудиоразъёмы. Заряда аккумулятора хватит на 1,5 часа игры, но в комплекте их поставляется разу два, а еще здесь предусмотрена горячая замена батареи. Габариты компьютера равны 347,5:280,4:87,1 мм. Цена пока не сообщается.