POCO C85 оценен в 155 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске бюджетного смартфона POCO C85, который базируется на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 Ultra с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2.

Новинка также получила 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 810 нит и сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную прошивку HyperOS 2, боковой дактилоскопический сенсор, модуль NFC, корпус толщиной 8,2 мм и массой 211 граммов, а также защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64. Цена смартфона составляет 155 долларов за базовую конфигурацию.