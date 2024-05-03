POCO F6 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона POCO F6 Pro, который, как предполагается, станет международной версией выпущенного в Китае Redmi K70. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1421 балл и 5166 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Смартфон также должны оснастить 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2K, ШИМ-регулированием 3840 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Light Hunter 800), 8 Мп (телефотообъектив) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамиками.