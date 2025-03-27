POCO F7 Pro оценен в 450 долларов

Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок смартфон POCO F7 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинку также оснастили оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с металлической рамкой, стеклянной тыльной панелью и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также предустановленной прошивкой HyperOS 2.0 на основе операционной системы Android 15. Смартфоне оценен в 450 и 500 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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