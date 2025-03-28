POCO F7 Pro оценили в 53 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон POCO F7 Pro, рекомендованная цена которого составляет 56 и 60 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. До 24 апреля новинка будет доступна по сниженной цене в 53 и 57 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что POCO F7 Pro получил 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (дLight Fusion 800 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт быстрой зарядки, корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью и защиту от воды и пыли согласно степени IP68.
Смартфон Realme 14 5G готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором врем…
Redmi Turbo 4 Pro получит увеличенный экран…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается…
Oppo Find N5 тоньше самого тонкого iPad…
Компания Oppo активно готовится к запуску нового складного смартфона Find N5 с ультратонким корпусом, и с…
iPhone 17 получит испарительную камеру…
Линейка смартфонов iPhone 17 должна стать самым амбициозным обновлением компании Apple за последние годы,…
Представлен смартфон Vivo V50 с АКБ на 6000 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V50, которая оценена на дебютном индийском ры…
Huawei Mate 70 Pro появился в российской продаже…
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 70 Pro, который…
Первые смартфоны на MediaTek Dimensity 9400+ появятся уже ве…
Сегодня информационное издание ​​Digital Chat Station сообщило, что компания MediaTek может выпустить сво…
Xiaomi 15 Ultra засветился на фото …
В сети появилась новая фотография флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, официальный релиз которого ожи…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor