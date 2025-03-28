POCO F7 Pro оценили в 53 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон POCO F7 Pro, рекомендованная цена которого составляет 56 и 60 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. До 24 апреля новинка будет доступна по сниженной цене в 53 и 57 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что POCO F7 Pro получил 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (дLight Fusion 800 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3200 нит, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт быстрой зарядки, корпус с металлической рамкой и стеклянной задней панелью и защиту от воды и пыли согласно степени IP68.