POCO F7 Pro засветился в сети

В базе данных регулятора SDPPI обнаружились сведения о смартфонах POCO F7, F7 Pro и F7 Ultra, которые еще не были представлены официально. По данным источника, POCO F7 Ultra является глобальной версией китайского Redmi K80 Pro, POCO F7 Pro – Redmi K80, а POCO F7 – Redmi Turbo 4 Pro, который еще не был представлен официально. Основой этой модели станет новая однокристальная система Snapdragon 8s Elite.

Напомним, что Redmi K80 имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2K, кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 20 Мп, прошлогоднюю флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, батарею ёмкостью 6550 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную прошивку HyperOS 2 на ОС Android 15, а также адаптеры Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.
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