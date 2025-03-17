POCO F7 Ultra получит аккумулятор на 5300 мАч

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов POCO F7 Ultra и POCO F7 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, старшая модель получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200:1440 точек и кадровой частотой 120 Гц, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 32 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.

POCO F7 Pro будет отличаться процессором Snapdragon 8 Gen 3, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 8 Мп, аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой только проводной зарядки мощностью 90 Вт.