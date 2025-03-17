POCO F7 Ultra получит аккумулятор на 5300 мАч

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов POCO F7 Ultra и POCO F7 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, старшая модель получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200:1440 точек и кадровой частотой 120 Гц, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 32 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.

POCO F7 Pro будет отличаться процессором Snapdragon 8 Gen 3, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 8 Мп, аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой только проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Vivo X200 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu…
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под уп…
iPhone SE 4 получит 8 ГБ оперативной памяти…
Судя по информации от инсайдеров, компания Apple выпустит смартфон iPhone SE 4 в ближайшие месяцы, и устр…
Google Будет возмещать деньги за Pixel 4a…
Компания Google совсем недавно выпустила обновление Battery Performance Program для Pixel 4a, но не предо…
Глобальные продажи Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro +5G ст…
Стартовала продажа сразу двух смартфонов Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro +5G на Aliexpress со ск…
Xiaomi 15S Pro получит 90-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 15S Pro, официальный рели…
REDMI Turbo 4 сразу стал хитом продаж …
Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi Turbo 4, который появился в китайской продаже пару …
Apple передумала продавать iPhone по частям…
Какое-то время назад компания Apple разработала услугу подписки на iPhone, которая предполагала ежемесячн…
Релиз серии Huawei Pura 80 перенесли на два месяца…
Китайские источники сообщают, что компания Huawei решила перенести выход флагманских смартфонов Pura 80 с…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor