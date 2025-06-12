POCO F7 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона POCO F7, который еще не был представлен на международном рынке. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,21 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1937 и 6021 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Предполагается, что POCO F7 станет глобальной версией выпущенного в Китае Redmi Turbo 4 Pro, но с немного измененным дизайном.

Если информация верна, то смартфон также оснастят 6,83-дюймовым плоским экраном OLED с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3200 нит, двухконтурной 3D-системой охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 7550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 22,5-Вт обратной зарядок, металлической средней рамкой из авиационного алюминиевого сплава, корпусом толщиной 7,98 мм, стереодинамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.