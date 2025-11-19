POCO F8 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite

Бренд POCO объявил, что смартфон POCO F8 Pro будет основана на прошлогодней флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Официальный релиз устройства состоится уже 26 ноября вместе с более продвинутой моделью Poco F8 Ultra. По предварительным данным, смартфон также получит систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2510:1156 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым дактилоскопом, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, поддержку проводной и обратной зарядок мощностью 100 Вт и 22,5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, стеклянный корпус толщиной 8 мм и металлическую рамку.