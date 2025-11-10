POCO F8 Pro засветился в сети

В базе данных еще одного регулятора, на этот раз TDRA, обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне POCO F8 Pro. Аппарат проходит под техническим обозначением 2510DPC44G. Предполагается, что перед нами глобальная версия уже выпущенного в Китае Redmi K90. Судя по сертификации сразу тремя регуляторами, релиз смартфона состоится уже в ближайшие недели.

Напомним, что Redmi K90 имеет в оснащении производительную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2510:1156 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым дактилоскопом, до 16 ГБ «оперативки» LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического размера 1/1,55 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, поддержку проводной и 22,5 Вт обратной зарядок мощностью 100 Вт и 22,5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли в соответствии (IP68), а также 8-мм корпус с металлической рамой.
